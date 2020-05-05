كوريا الجنوبية تبدأ استئناف الدراسة الأسبوع المقبل

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، عن خطط لاستئناف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت وزارة التعليم إنه سيتم فتح المدارس في عملية متدرجة، حيث سيعود طلاب المراحل العليا في 13 مايو الجاري، في حين سيعود طلاب المراحل الأخرى للمدرسة تدريجياً في الأسابيع التالية، وحذرت الوزارة من أن إعادة فتح المدارس يجب ألا تعتبر «نهاية فيروس كورونا»، مطالبة المدرسين والآباء والطلاب باتباع قواعد الحجر الصحي، فيما أعلنت السلطات الصحية، أمس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 10 آلاف و801 شخص.

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