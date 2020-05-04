السعودية تعلن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المصدر: الرياض _ وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 28656 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 342 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 4476 حالة، فيما سجل عدد 7 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 191 حالة وفاة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news