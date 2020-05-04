إصابة وزير سوداني بـ"كورونا"

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أصيب وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانيّة، هاشم ابن عوف، بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن مجلس الوزراء أمس الأحد.

وسجّل السودان حتى السبت 592 إصابة بكورونا، بينها 36 وفاة.

وقال مجلس الوزراء في بيان مساء الأحد "وضع المهندس هاشم ابن عوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي، بعد أن ثبتت إصابة أحد مخالطيه المقرّبين بالفيروس، ثمّ أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابيّة".

وأعلنت السلطات السودانية في السادس عشر من أبريل فرض حظر تجوّل في كلّ أجزاء العاصمة لثلاثة أسابيع.

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من مارس رصد أوّل إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

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