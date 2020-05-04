«طالبان» تقتل 17 مدنياً في أفغانستان

المصدر: كابول - د.ب.أ

قتل مسلحو حركة طالبان الأفغانية 17 مدنياً وأصابوا 49، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لينكثوا أكثر بتعهدهم بتقليص العنف عقب اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

ووقعت عمليات القتل في 24 أبريل، طبقاً لما ذكره جاويد فيصل، أحد المتحدثين باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني على موقع (تويتر).

وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا بسبب قنابل زرعت على جانب الطرق ونيران مباشرة.

وكانت أميركا وحركة طالبان قد وقعتا اتفاقاً في فبراير الماضي، ينص على الإفراج عن 5000 من سجناء «طالبان» مقابل الإفراج عن 1000 من السجناء التابعين للحكومة في سجون «طالبان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news