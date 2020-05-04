كابول تتهم إيران بإغراق 38 مهاجراً أفغانياً على الحدود

المصدر: كابول - د.ب.أ

هاجم مسؤولون أفغان أمس، إيران بشدة، حيث اعتبروا قوات الحدود الإيرانية مسؤولة عن إغراق 38 مهاجراً أفغانياً، كانوا يسعون لدخول البلاد.

ويواجه المسؤولون الإيرانيون اتهامات بإجبار نحو 50 مهاجراً على النزول في نهر على الحدود بين إيران وإقليم هيرات بغرب أفغانستان، أول من أمس.

وقال أحمد كارخي، العضو بمجلس الإقليم إن 12 شخصاً تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، مضيفاً أنه تم انتشال سبع جثث من النهر في منطقة جولران.

واتهم حاكم إقليم هيرات سيد وحيد قاتالي، القوات الأمنية الإيرانية في تغريدة بالتسبب في موت المواطنين الأفغان.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إنه تم تعيين وفد بقيادة نائب وزير الشؤون السياسية للتحقيق في الواقعة، وتعهد باتخاذ الإجراءات «الضرورية».

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