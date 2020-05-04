إغلاق ولاية سودانية بعد تزايد إصابات «كورونا»

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

بدأت السلطات السودانية، صباح أمس، إغلاق كل معابر ولاية شمال كردفان مع الولايات الأخرى، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء حسن حامد أحمد، قوله إن الأوضاع في جميع أنحاء الولاية مستقرة تماماً، وجميع الأجهزة تعمل في تناغم تام وهي تنفذ حظر التجوال وإغلاق الولاية بالكامل منعاً لتفشي الفيروس، وأشار إلى أن الإجراءات ستكون مشددة عدا الحالات الضرورية والمسائل الحيوية، مناشداً جميع المواطنين ضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بالإجراءات الصحية. وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت ارتفاع الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 592 حالة، متضمنة 41 وفاة.

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