ترامب: رأيت "أدلة" على أن "كورونا" يعود لمختبر ووهان للفيروسات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، أنه رأى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر مدينة ووهان للفيروسات في الصين.



واعتبر ترامب أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

وأصر ترامب في وقت سابق، على نظريته التي يلوم فيها الصين على انتشار الفيروس، وقال: «لقد ضربنا فيروس خبيث كان من المفترض ألا يسمح له بالإفلات خارج الصين، كان يجب عليهم إيقافه من المصدر. لكنهم لم يفعلوا ذلك».



من جانب آخر قال ترامب إن تجارب أميركا حول العلاجات واللقاحات الخاصة بالفيروس تسير بسرعة كبيرة.



وأضاف ترامب: "أصبحنا نمتلك الآلاف من أجهزة التنفس وملايين الكمامات".



كما أفاد ترامب بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها لتقديم الدعم لدور المسنين.

من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن:«الرئيس أمر بإجراء تحقيق شامل في طبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الصيني المنشأ، وكذلك مراجعة سلوك الصين حيال الفيروس المميت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن بنس قوله للصحافيين في كلمة له بشركة جنرال موتورز في ولاية إنديانا:«وكما قال الرئيس.. لسنا سعداء».

وأضاف بنس:«أعتقد أننا نرى تأكيدًا متزايدًا ليس فقط من أن الصين هي مصدر الفيروس الفتاك ولكن هناك دليل هام على أن الصين ومنظمة الصحة العالمية ببساطة لم يكونا مستعدين لتقديم المساعدة وتوفير المعلومات».

وفي الأيام الأخيرة صعد ترامب والحكومة الأميركية،، خطابهم بشأن الصين، متهمين إياها بالفشل في التصرف بسرعة كافية لوقف انتشار الفيروس أو دق ناقوس الخطر بشأن تفشي المرض.

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