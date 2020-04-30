مقتل وإصابة 10 من أفراد الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

المصدر: القاهرة - رويترز

قال متحدث عسكري، في بيان، إن عشرة من أفراد الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.



وجاء في البيان: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة باحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".



ولم يذكر المتحدث عدد من قتلوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.



وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية الاستراتيجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news