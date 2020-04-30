رئيس وزراء اليابان يقترح بدء العام الدراسي في سبتمبر

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

اقترح رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، أمس، تأجيل العام الدراسي من أبريل إلى سبتمبر، حيث أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد اليابان على إغلاق المدارس، طبقاً لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية أمس.

وتابع آبي أنه نظراً لأن اليابان تشهد تغييرات بهذا الحجم، «أودّ دراسة خيارات مختلفة» في إشارة إلى بدء العام الدراسي في سبتمبر المقبل.

وفي حديثه أمام مجلس النواب، اعترف أيضاً بأن التغيير سيؤثر بشكل كبير ليس فقط في الأطفال وأسرهم لكن في المجتمع ككل.

وكانت الحكومة اليابانية ذكرت أنها مازالت ملتزمة بالحذر في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد حالات الإصابة في العاصمة.

ومر ثلاثة أسابيع منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

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