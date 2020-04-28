الصين: إدارة ترامب تكذب لتحويل الانتباه عن تقاعسها في أزمة "كورونا"

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث، فيما اتهمت بكين مسؤولي الإدارة الأميركية بالكذب لتحويل الانتباه عن تقاعسهم في أزمة كورونا.

وانتقاد ترامب، يوم الاثنين، هو الأحدث من إدارته الذي يستهدف أسلوب تعامل الصين مع تفشي الفيروس الذي بدأ العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وتحول إلى وباء عالمي.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة "تعتقد بقوة" أن بكين لم تبلغ عن التفشي في الوقت المناسب ومارست التعتيم على مدى خطورة المرض التنفسي الناجم عن الإصابة به.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "نجري تحقيقات جادة للغاية... لسنا راضين عن الصين". وتابع "هناك وسائل عديدة لتحميلهم المسؤولية".

وأردف قائلا "نعتقد أنه كان بالإمكان وقفه من المنبع. كان بالإمكان وقفه بسرعة وما كان لينتشر في كل أنحاء العالم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، للصحفيين في بكين إن بعض الساسة الأميركيين يكذبون لتحويل الانتباه عن استجابتهم غير الكافية للفيروس في الداخل. ولم يشر لترامب أو بومبيو تحديدا.

وقال قنغ "محاولات تحويل المسؤولية للصين لن تقلل من جهودها لاحتواء الفيروس".

وبحسب إحصاء رويترز، تسبب تفشي الفيروس في وفاة أكثر من 210 آلاف شخص على مستوى العالم منهم أكثر من 56 ألفا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الصين بإرسال أجهزة فحص لرصد الأجسام المضادة للفيروس منخفضة الجودة ومقلدة قائلا إنها "تتربح" من الجائحة.

وقال قنغ عندما طُلب منه التعليق على تصريحات نافارو إن مستشار البيت الأبيض معتاد على الكذب ولا مصداقية له، والصين لا تعتد بأقواله وفقا لتصريحات سابقة.

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