واشنطن بوست: لم يقرأ 12 تحذيرا بشأن مخاطر كورونا في «التقرير اليومي للرئيس»

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشأن مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في تقارير الاستخبارات في كانون يناير وفبراير.

وكتبت الصحيفة أن هذه التحذيرات وعددها أكثر من 12 وردت في وثائق سرية معروفة باسم «التقرير اليومي للرئيس» وصدرت في وقت كان يقلل فيه ترامب من أهمية وباء كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لم تكشف هوياتهم أن التحذيرات وردت في ذلك الملخص عن أهم القضايا العالمية والتهديدات الأمنية.

على مدى أسابيع واكب هذا التقرير اليومي مسار انتشار الفيروس وأشار إلى أن الصين لا تقدم معلومات حول خطورة الفيروس وسهولة انتشاره وذكر التداعيات السياسية والاقتصادية الكبرى المحتملة لهذه الأزمة، كما قالت الصحيفة.

وقال أشخاص من أوساط الرئيس لم تكشف هوياتهم للصحيفة أن ترامب لم يكن يقرأ مثل هذه الوثائق وكان ينزعج حتى حين يضطر للاستماع لعروض شفوية عن الأوضاع.

ولم يقرر ترامب فرض قيود على السفر بين الولايات المتحدة والصين إلا في أواخر يناير لكنه واصل خلال فبراير التقليل من أهمية التهديد.

كما انه لم يعلن حالة الطواريء الوطنية بسبب وباء كوفيد-19 إلا في 13 مارس فيما كانت الأسواق المالية تهبط وحالات الإصابة في نيويورك تتزايد.

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