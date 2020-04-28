النرويج تعيد فتح بعض المدارس وتخفف تدابير الإغلاق

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

أعادت النرويج فتح المدارس للصفوف من الأول إلى الرابع، أمس، بعد ستة أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثرت هذه الخطوة على نحو 250 ألف تلميذ في الدولة الاسكندنافية التي يقطنها نحو 5.4 ملايين نسمة، وجاءت بعد إعادة فتح رياض الأطفال ودور الحضانة الأسبوع الماضي. وكجزء من إعادة الفتح، تطبق المدارس تدابير نظافة صارمة. ويجب على الأطفال غسل أيديهم عندما يأتون إلى المدرسة، وكذلك قبل وبعد الوجبات وبعد العطس أو السعال وبعد أي نشاط خارجي، وتم خفض الأعداد في الفصول الدراسية إلى 15 تلميذاً لكل معلم كحد أقصى، ويتم التخطيط لعدد أكبر من الأنشطة في الهواء الطلق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news