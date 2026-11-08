«اختار مدرسته من أجل فتاة فأصبحت زوجته» .. قصة جيسي وجيا التي بدأت قبل 14 عامًا

قرار مدرسي اتخذه طفل بدافع الإعجاب بفتاة أكبر منه بعامين تحول بعد سنوات إلى قصة حب انتهت بالزواج، بعدما اختار الشاب السنغافوري جيسي لورينز الالتحاق بمدرسة محددة فقط ليبقى قريبًا من الفتاة التي أحبها منذ طفولته.

وتعود بداية القصة إلى عام 2011، عندما التقى جيسي، البالغ حاليًا 27 عامًا، بالفتاة جيا نينغ، البالغة الآن 29 عامًا، في ملعب لكرة السلة بمنطقة بوكيت باتوك في سنغافورة.

وجمعت بينهما الصداقة وحب الرياضة والألعاب الإلكترونية، قبل أن يحين موعد اختيار المدرسة الثانوية، حيث قرر جيسي وضع مدرسة «كينت ريدج» في المرتبة الأولى والوحيدة ضمن رغباته، لأنها المدرسة التي كانت تدرس فيها جيا.

ورغم حصوله على 209 نقاط في امتحانات المرحلة الابتدائية، فإن رغبته في البقاء بالقرب منها كانت العامل الحاسم في اختياره.

وبعد التحاقه بالمدرسة، أصبحت الفتاة ترافقه بصورة يومية، وشاركا معًا في تدريبات كرة السلة والأنشطة الرياضية، حتى تطورت مشاعره تجاهها.

وكشف جيسي أنه أخبرها برغبته في الزواج منها عبر رسائل نصية بعد نحو عام من الصداقة، وارتبطا في أغسطس 2012.

واستمرت علاقتهما رغم اختلاف مساريهما الدراسي والمهني، قبل أن يتقدم لطلب يدها خلال رحلة إلى تايوان، ويتزوجا في أغسطس 2025، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لارتباطهما.

أما المفاجأة فكانت أن جيا لم تعرف السبب الحقيقي وراء اختيار زوجها مدرسته إلا بعد سنوات طويلة، عندما كشف والده السر خلال عشاء عائلي، لتكتشف أن قرارًا اتخذه في طفولته كان وراء استمرار قربهما طوال تلك السنوات.