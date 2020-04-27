مليون إصابة بـ"كورونا" كل 12 يوماً.. وروسيا تتخطى الصين

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوز عدد الإصابات بفيروس "كورونا المستجد"، في مختلف أنحاء العالم، اليوم الاثنين، حاجز الثلاثة ملايين إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء أكثر من 206 آلاف.

وبالنظر إلى تاريخ وصول عدد الإصابات لمليوني مريض وهو منتصف أبريل الحالي 15/04 وأيضا وصول حاجز المليون بداية أبريل 2/04 أي أن كل 12 يوما تقريبا فقط يزداد عدد الإصابات بمقدار مليون.

وسجلت روسيا اليوم الاثنين 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد عن عدد الإصابات المسجلة في الصين.

لكن ما يلفت النظر في الإحصائية الروسية هو أن عدد الوفيات أقل بـ6 مرات من الصين بـ729 وفاة.

كما يفسر عدد الإصابات المرتفع هو إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث تعد روسيا أكثر بلدان العالم بعد الولايات المتحدة بعدد الفحوصات.

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