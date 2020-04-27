اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

فيما تقترب اليابان من ثلاثة أسابيع على خضوعها لحالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تشير تقارير إلى أن حكومتها تدرس الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ، بعد أوائل مايو المقبل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، قولها إن هناك رؤية واسعة النطاق داخل الحكومة، بأنه قد لا يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، كما كان مقرراً في السادس من مايو المقبل.

وسجلت طوكيو تراجعاً، أمس، حيث تم تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي المرة الأولى خلال 13 يوماً، التي يكون فيها عدد الإصابات أقل من 100.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news