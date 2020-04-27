السعودية ترفع منع التجول جزئياً ما عدا مكة والأحياء المعزولة سابقاً

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ابتداء من أمس وحتى 13 مايو المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة، وجاء الأمر بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونصّ الأمر الملكي على أنه بالإضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها، ابتداء من 29 أبريل الجاري وحتى 13 مايو المقبل، وذلك في محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).

وشدّد الأمر الملكي على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي، ومنها عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد الأمر الملكي على السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها من دون قيود على الوقت، حسب طبيعة أعمالها، ابتداء من 29 أبريل الجاري وحتى 13 مايو، كما أكد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنها منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة، وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

إلى ذلك، طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفاً و522 حالة، كما أعلنت تسجيل ثلاث حالات وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 139 حالة وفاة، وتسجيل 142 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 2357، فيما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن المملكة مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الطارئة.

1223 إصابة بالفيروس وثلاث وفيات و142 حالة تعافٍ جديدة في المملكة.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطبّق الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلين.

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