إغلاق مدينة سودانية بالكامل لمنع تفشي «كورونا»

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أصدر والي ولاية شمال دارفور السودانية المكلف، اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، قراراً يقضي بإغلاق جميع مداخل مدينة الفاشر ومخارجها، حاضرة الولاية، أمام حركة المرور من محليات الولاية الأخرى وإليها، اعتباراً من أمس.

ووفقاً لما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن القرار يأتي استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، وتوصيات اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة انتشار فيروس «كورونا».

كما نص القرار على إغلاق الميناء البري وجميع الأسواق في الفاشر، واستثني القرار العربات التي تحمل السلع الاستراتيجية، كالوقود والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، بموجب تصريح من السلطات المختصة.

كما أصدر والي شمال دارفور المكلف، قراراً بمنع الإفطارات الرمضانية الجماعية بالساحات والشوارع بجميع محليات الولاية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد سجل السودان، حتى الآن، 237 إصابة بفيروس «كورونا» و21 حالة وفاة.

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