وزير داخلية البيرو يستقيل وسط أزمة فيروس «كورونا»

المصدر: ليما - أ.ف.ب

أثار وزير داخلية البيرو كارلوس موران المفاجأة، أول من أمس، باستقالته من منصبه وسط أزمة تفشّي وباء «كوفيد-19»، وذلك بعد تعرّضه لانتقادات بسبب العدد الكبير من عناصر الشرطة الذين أُصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد.

ولم تُحدّد رسمياً أسباب استقالة الوزير الذي عُيّن مكانه غاستون رودريغيز، وهو جنرال في الشرطة اختاره رئيس البيرو مارتن فيزكارا، حسب ما أعلن مكتب الرئيس أمس.

وقالت الشرطة في البيرو هذا الأسبوع إن من بين 140 ألف شرطي، أُصيب نحو 1300 بفيروس «كورونا» المستجد، وتم نقلهم إلى المستشفيات حيث تم الحجر الصحي عليهم.

في المجموع، سجلت البيرو حتى يوم الجمعة 21648 إصابة بفيروس «كورونا» و634 حالة وفاة. وتعيش البلاد منذ 16 مارس الماضي بظل إجراءات الحجر الصحي التي ستبقى سارية حتى 10 مايو على الأقل.