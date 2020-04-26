الصين تسجل المزيد من حالات الإصابة الوافدة بـ «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

أعلن إقليم شنشي في شمال غرب الصين، أمس، سبع حالات إصابة جديدة وافدة بفيروس «كورونا»، جميعها لمواطنين عائدين من روسيا، على الرغم من تراجع حالات الإصابة المحلية في البلاد إلى حد بعيد.

كما أعلنت مدينة مانتشولي الساحلية، في إقليم منغوليا الداخلية، رصد ثلاث حالات إصابة جديدة وافدة، من دون ذكر تفاصيل. وفرضت الصين إجراءات فحص مشددة في الموانئ والنقاط الحدودية، ومنعت دخول الأجانب في 28 مارس، بل حولت مسار الرحلات الدولية بعيداً عن العاصمة بكين.

لكنها لاتزال تسجل حالات جديدة باستمرار، بسبب عودة المواطنين من الخارج على الرغم من احتمالات إصابتهم بالعدوى. وفي الأيام الماضية عاد الكثير من هؤلاء من روسيا.

والإصابات الجديدة في شنشي جميعها لمواطنين صينيين عادوا، في 20 أبريل، برحلة جوية من موسكو، وجرى تحويل مسارها بعيداً عن بكين. وحتى أمس، تأكدت إصابة 30 شخصاً على متن طائرة هذه الرحلة بالفيروس، إلى جانب ثمانية مصابين من دون أعراض، وفقاً لما أعلنته لجنة الصحة في الإقليم.

ولم يُعلن المزيد من التفاصيل بشأن الحالات الوافدة في مانتشولي بمنغوليا الداخلية. وأعلن الإقليم الواقع في شمال البلاد، أول من أمس، أنه سيبدأ إخضاع جميع الوافدين من الخارج لحجر صحي لمدة 28 يوماً وإجراء اختبارين لـ«كوفيد-19».