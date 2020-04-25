مصريون يستقبلون ممرضة متعافية من كورونا بمفاجئة غير متوقعة

المصدر: القاهرة - متابعات

جهز أهالي قرية "كفر أبوناصر"، التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية المصرية، استقبالاً حافلاً غير متوقع لإحدى نساء القرية وتدعى "صابرين ناجى" الممرضة بمعهد الأورام القومي بعد عودتها من الحجر الطبى وشفائها من فيروس كورونا المستجد.

وخرج العشرات من أهالي القرية على الطريق في استقبال "صابرين" بالزغاريد وأنغام المزمار والطبل البلدي، وأصر الأهالي على أن تركب الممرضة الحصان لزفها بشوارع القرية وحتى منزلها احتفالا بشفائها من كورونا والذي أصيبت به أثناء عملها بالمعهد، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وقالت "صابرين": "لم أتخيل أن يكون استقبالي بهذا الجمال والحب، وأن يفرح أهالى قريتى بعودتى بعد شفائى من كورونا بهذا الشكل خاصة ما سمعته عن نبذ بعد القرى للمصابين".

وتابعت: "فكرة الزفة كانت من والدي لأنه لما عرف سلبية الماسحة الثانية كان سعيد جدا وجهز الطبل والمزمار، ولما وصلت البلد لقيته هو وأهل البلد في انتظارى وركبت على الحصان وزفوني في البلد كلها"، ووجهت الشكر لأهالي قريتها، قائلة إن حب الناس وتقديرهم لعملها هو الذي سيشجعها خلال الفترة المقبلة.