«الصحة العالمية» تحذر من تضاعف وفيات الملاريا في إفريقيا

المصدر: جنيف ■د.ب.أ

حذّرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تضاعف وفيات الملاريا في إفريقيا في هذا العام، إذا عرقلت جائحة كورونا الراهنة مكافحة مرض الملاريا في القارة السمراء. جاء تحذير المنظمة الدولية أمس، قبل يومين من اليوم العالمي للملاريا الذي يوافق الـ25 من أبريل.

وتوقعت المنظمة، على أسوأ الفروض، أن يصل عدد وفيات الملاريا، وفقاً لحسابات نموذجية لجنوب الصحراء الكبرى، إلى 769 ألف حالة، أي ضعف ما كان عليه في عام 2018، مشيرة إلى أن معدل الوفيات في هذه الحالة سيكون مشابهاً لما كان عليه قبل 20 عاماً. وحثت المنظمة بشدة على أن يتم توزيع الأدوية وشبكات الحماية من الناموس المعالجة بالرذاذ المضاد للحشرات، بأسرع ما يمكن، قبل أن تتسبب قيود مكافحة انتشار «كورونا» في عرقلة أو منع هذا التوزيع.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 90% من المصابين بالملاريا يعيشون ويموتون، وفقاً لمنظمة الصحة، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويمثل الأطفال دون سن الخامسة ثلثي حالات الوفيات.

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