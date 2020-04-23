مباحثات مصرية أميركية حول "كورونا" وسد النهضة

المصدر: القاهرة - د ب أ

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة

وتناول الجانبان فى الاتصال الجهود الوطنية المبذولة على مستوى البلدين للتصدي للجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن الوزير بومبيو أعرب، من جانبه، عن شكره للمبادرة المصرية لتقديم إمدادات طبية للولايات المتحدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تبرهن على علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

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