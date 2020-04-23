مصر تقرر حظر التجول في رمضان من 9 مساءً إلى 6 صباحاً

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن مواعيد حظر التجوال في رمضان سيكون من 9 مساء لـ6 صباحاً، وذلك على مدار شهر رمضان الكريم.

وأضاف مدبولي إن "الأيام القليلة الماضية شهدنا زحام شديد في الحركة والشوارع المصرية لطبيعة دخول شهر رمضان والأعياد والمناسبات ولكن النقطة الهامة وأناشد المواطن المصري الحذر في الحركة والتقارب في الشوارع والتجمعات، والحرص على ارتداء الأقنعة"، وأكد أنه مع عودة الحياة لطبيعتها تستمر الاجراءات الاحترازية، وسيتم وضع كتيب تعليمات للمواطنين ليتبعوها.

وأكد مدبولي أن الاستخفاف بإجراءات الحظر سيكل البلاد ما لا طاقة للحكومة به، وأن أهم شيء هو سلوك المواطن المصري.

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