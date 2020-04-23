ترامب يرجح عودة فيروس كورنا ويعد بإيقافه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بوقت أسرع.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل المعني بمكافحة الجائحة التابع للبيت الأبيض: "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها. وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".

وخلال المؤتمر طلب ترامب من مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أن يوضح تصريحه الصحفي حول أن الموجة الثانية من الفيروس ستكن الأسوأ من التفشي الحالي في حال حدوثها.

وقال ريدفيلد: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه (الموجة الثانية) ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".

من جهة أخرى، اعتبر ترامب أن المزيد من الولايات في البلاد سيكون بإمكانها قريبا أن تعيد فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، مشجعا الحكام على فعل ذلك على مراحل، لكنه أضاف أنهم سيقومون بما هو الأفضل.