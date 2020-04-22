موعد التماس هلال رمضان في البلدان العربية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دولة الإمارات عن تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الدولة غدا الخميس بعد صلاة المغرب.

كما دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، إلى تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الخميس الموافق 30 من شهر شعبان 23 ابريل 2020، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

أما في البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020.

من جهتها أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 22 أبريل بعد غروب الشمس.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أيضا عن تحري هلال رمضان بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء 22 أبريل 2020.

وفي سورية، أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق التماس هلال رمضان المبارك يوم الخميس 23 أبريل 2020.