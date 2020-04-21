اندلاع المزيد من الاضطرابات وإضرام النيران في ضواحي باريس

المصدر: باريس - رويترز

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن شبانا أضرموا النار في صناديق القمامة وأطلقوا الألعاب النارية في ضواحي فقيرة قرب باريس في ليلة أخرى من الاضطرابات، حيث أضرت إجراءات العزل العام والقيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بالسلم الاجتماعي الهش في المناطق الفقيرة.

ونشرت محطتا بي.إف.إم وسي نيوز التلفزيونيتان صورا لإطلاق ألعاب نارية في مناطق مثل فيلنوف لا جارين وأولني سو بوا وأنيير، بينما تدخلت شرطة مكافحة الشغب، كما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية أنباء عن إضرام النار في صناديق القمامة.



وتفجرت الأحداث في حي فيلنوف لا جارين شمالي باريس في وقت متأخر يوم السبت الماضي، بعد تصادم دراجة نارية بسيارة للشرطة لا تحمل شعارها المميز أثناء مطاردة.



ونُقل سائق الدراجة النارية للمستشفى للعلاج، وقالت الشرطة الفرنسية إنها ستبدأ تحقيقا داخليا في الواقعة.

