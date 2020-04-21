الهند تحظر بيع تذاكر الطيران إلى أجل غير مسمى

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أمرت السلطات الهندية شركات الطيران العاملة في البلاد بالتوقف عن بيع أي تذاكر طيران حتى إشعار آخر، في إطار مساعي حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند، أمس، إنه مع استمرار الإغلاق الوطني في الهند حتى الثالث من مايو المقبل، لم يتم اتخاذ قرار بشأن السماح برحلات الطيران بعد رفع القيود المفروضة على الحركة في البلاد، مضيفة أنه يجب ألا تبيع شركات الطيران حالياً تذاكر لرحلات بعد انتهاء فترة الإغلاق، نظراً لأنه لم يتحدد أي موعد للسماح باستئناف حركة الطيران.

وفتحت بعض المتاجر والشركات أبوابها في المناطق الريفية بالهند، أمس، في إطار خروج تدريجي من إجراءات العزل العام التي تستمر حتى الثالث من مايو المقبل.