18 قتيلاً في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا

المصدر: مونتريال -أ.ف.ب

أقدم رجل مسلّح على قتل 18 شخصاً بينهم شرطية لدوافع لاتزال مجهولة، وذلك خلال عملية إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا منذ عقود.

وأثناء عمليته الدامية، تنقل المسلح غابريال وورتمان متنكراً بشكل أساسي على متن سيارة مشابهة لسيارة الشرطة، ومرتدياً جزءاً من بزة الشرطة. وقتل العديد من الأشخاص في أماكن عدة وفي ظروف ولدوافع لاتزال مجهولة، ما تسبب بصدمة في البلاد، حيث إن عمليات إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص، نادرة في كندا على خلاف جارتها الولايات المتحدة.

وقالت وسائل الإعلام الكندية إن المسلح البالغ من العمر 51 عاماً يعمل في صناعة أطقم الأسنان، وقُتل على يد الشرطة بعد مطاردته لنحو 12 ساعة في أرجاء مقاطعة الشرق الكندي.

وقال المسؤول عن التحقيقات الجنائية في الشرطة الفيدرالية في نوفا سكوتيا، كريس ليذر، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن الضحايا ليس لديهم رابط مع مطلق النار، لكن واقع أن هذا الشخص كانت بحوزته بزة وسيارة شرطة يجعلنا نفكر بالطبع بأن الأمر ليس عفوياً».

وبدأت عملية إطلاق النار في بلدة بورتابيك الريفية، وعُثر على ضحايا عدة أمام وداخل منزل، بعد تلقي الشرطة بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية.

ولاذ المسلح بالفرار عند وصول الشرطة التي أطلقت عملية مطاردة واسعة. وناشدت سكان المنطقة المعزولين أصلاً بسبب فيروس كورونا المستجد، البقاء في منازلهم، ونصحتهم حتى بالاختباء في الأقبية إذا كان ذلك ممكناً.

الشرطة تمكنت من قتل المسلح بعد مطاردته 12 ساعة