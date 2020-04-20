مصر: 189 إصابة جديدة بـ"كورونا" و11 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

سجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة اليوم الاثنين وسط إجراءات للحد من تفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و250 حالة وفاة".

وأضاف "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس ومددته السلطات حتى 23 أبريل.

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته.