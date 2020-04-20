ترامب: نسعى لتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد في أسرع وقت

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الأحد - الإثنين، في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، إن إدارته تسعى لتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد في أسرع وقت، مشيرا إلى أن بلاده قامت بإجراء عدد كبير من الاختبارات على المواطنين الأميركيين وهو الرقم الأعلى في العالم.



وأشار ترامب إلى أنه تم إجراء اختبارات على 4 مليون و180 ألف مواطن وهو الرقم الأعلى في العالم، موضحا أن بلاده تحقق تقدما في معركة المواجهة مع فيروس كورونا.



وعرض ترامب، خلال المؤتمر، على الصحافيين الأدوات المستخدمة لعمل مسحات كورونا، لافتا إلى بلاده تسعى لزيادة انتاج مسحات اختبارات كورونا بنحو 20 مليون مسحة شهريا.



وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة هي أكبر جهة في العالم تنتج مسحات اختبارات كورونا.



من جانب آخر أعرب ترامب عن استعداده لمساعدة حكام الولايات الأميركية، موضحا أنه متأكد من أن الأمور ستجري كما ينبغي. وأشار إلى أن هناك بعض حكام الولايات من يريد تخفيف الإغلاق العام لكن يجب أن يكون هذا الفتح أمرا آمنا.

وأوضح ترامب أنه من حق الناس أن يتظاهروا للمطالبة بإعادة فتح الاقتصاد، وقال في هذا الصدد: "تشجع حكام الولايات على إعادة فتح اقتصاد البلاد بصورة منظمة في أسرع وقت".



وأكد ترامب خلال حديثه عن التباعد الاجتماعي الذي فرضته بلاده قائلا: "إن التباعد الاجتماعي وإغلاق البلاد حمى ملايين البشر من الموت بسبب كورونا".



وعن القدرة الاستيعابية في المشافي لمرضى كورونا، قال ترامب: "لدينا فائض من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي لاستيعاب مرضى كورونا".

وفي السياق نفسه، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت تنتج أربعة أضعاف احتياجاتها من الكمامات خلال بضعة أسابيع.

وعن آخر المستجدات حول إيجاد علاج لفيروس كورونا، قال ترامب: "هناك نتائج جيدة بشأن بحوث الدواء وسرعة تطوير العلاجات هي الآن في مستوى لم يتوقعه أحد".

كما أثنى ترامب على جهود الجيش مشيرا إلى أنه يبذل جهودا مضنية لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى جدد ترامب قوله إنه سيكون مستعدا لتقديم معونات لإيران لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا إذا طلبت طهران ذلك.



من جانبه قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إن 41 ألف أميركي توفوا وأكثر من ثلاثة أرباع مليون إصابة بكورونا حتى الآن.



وكشف بنس عن مؤتمر، سيقام عن بعد، غدا، مع حكام الولايات لبحث البدء بتنفيذ خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد.

من جهتها أكدت خلية الأزمة أهمية الشفافية في الأخبار عن الإصابات بكورونا في دور الرعاية الطبية، وقالت: "الشفافية فيما يتعلق بدور الرعاية الطبية سوف يساعد في المعركة ضد كورونا".



وعن احتمالية إصابة المريض المتعافى من كورونا مجددا بالفيروس، أفادت خلية الأزمة بأنه لا يوجد دليل علمي قاطع بإمكانية الإصابة بكورونا مجددا.



ويشار إلى أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز، يوم الأحد، 40 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.



كما سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وتجاوزت الإصابات 750 ألفا وقد زاد الرقم إلى مثليه في 13 يوما. وزادت الحالات الجديدة يوم السبت بنحو 29 ألف حالة، وهي أقل زيادة في ثلاثة أيام.