القوات الأفغانية تصد هجوماً لـ «طالبان» وتستعيد السيطرة على ميناء بإقليم جوزجان

المصدر: كابول - د.ب.أ

صدّت القوات الأفغانية هجوماً شنته حركة «طالبان» واستعادت السيطرة على ميناء من قبضة المسلحين، خلال عملية بإقليم جوزجان شمال البلاد، فيما قتل 18 شخصاً في هجمات على قوات موالية للحكومة في ثلاث مناطق.

وذكر «فيلق شاهين 209» التابع للجيش الأفغاني، في بيان، أمس، أن مسلحي «طالبان» كانوا يتطلعون لشن هجمات، باستخدام ميناء كيليفيت بمنطقة قرقين بإقليم جوزجان، لكن القوات الأفغانية شنت غارات استباقية، حيث صدت هجوم «طالبان» واستعادت السيطرة على الميناء.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون أفغان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، أن 18 شخصاً على الأقل قتلوا في هجمات استهدفت قوات موالية للحكومة شنتها حركة «طالبان»، وأصيب فيها أيضاً 12 آخرون.

وقتل 10 أشخاص بعد أن هاجم المسلحون قوات موالية للحكومة في منطقة شولجارا بإقليم بلخ، طبقاً لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، ذبيح الله كاكار ومحمد إبراهيم خير انديش، وأضاف المسؤولان أن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وفي إقليم أوروزجان جنوب البلاد، قتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون، بعد أن داهم المسلحون نقطة تفتيش أمنية في منطقة تارين كوت، طبقاً لما ذكره متحدث باسم حاكم الإقليم.

وفي إقليم بادغيس غرب البلاد، قتل ثلاثة رجال شرطة وأصيب ستة آخرون في هجوم على نقطة تفتيش أمنية بمنطقة موكور قبل فجر أمس.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البلاد، جاويد فيصل، أمس، أن مسلحي «طالبان» قتلوا 24 مدنياً في الأسبوع الماضي بمختلف أنحاء البلاد.

مجلس الأمن القومي الأفغاني: «مسلحو (طالبان) قتلوا 24 مدنياً في الأسبوع الماضي».