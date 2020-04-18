مرضى «كورونا» يستجيبون لعقار تجريبي

المصدر: عواصم ■وكالات

قفزت أسهم شركة «جيلياد ساينسيز» للأدوية 16% بعد إغلاق السوق، أول من أمس، عقب تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار «ريمديسيفير» التجريبي للشركة الأميركية على مرضى بحالات حادة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وذكر موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت، أن مستشفى تابعاً لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، قال إنه يرصد تعافياً سريعاً من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريباً المستشفى خلال أقل من أسبوع. في السياق نفسه، يتوقع معهد «باول إرليش» الألماني للقاحات والأدوية الحيوية البدء قريباً في إجراء اختبارات سريرية لأحد اللقاحات المرشحة لمكافحة الفيروس في ألمانيا. وقال رئيس المعهد كلاوس سيخوتك، أمس، في برلين، إنه على يقين بأنه سيكون هناك اختبارات على لقاحات أخرى خلال هذا العام في ألمانيا.