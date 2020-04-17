ترامب: تجاوزنا الذروة والولايات المتحدة مستعدة لفتح الاقتصاد مرة أخرى

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجاوزت ذروة فيروس كورونا على المستوى الوطني، وأنها مستعدة لبدء نهج تدريجي لإعادة فتح الاقتصاد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي:"يقول خبراؤنا إن المنحنى قد استقر وأن الذروة وراءنا"، مؤكدًا أن كل ولاية ستتصرف بشكل مستقل، بناءً على بياناتها الخاصة.

وتابع "نحن لا نفتح كل شيء مرة واحدة، ولكن خطوة واحدة بحرص في كل مرة".

وأضاف ترامب "الإغلاق الوطني ليس حلاً مستدامًا على المدى الطويل"، محذرًا من أن الإبقاء على أجزاء كبيرة من الاقتصاد مغلقة سيكون له تداعيات سلبية واسعة النطاق- بما في ذلك على الصحة.

ومع ذلك، قال إن التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية سيظلان جزءًا من الحياة لبعض الوقت.

وتابع "يمكننا أن نبدأ الجبهة التالية في حربنا، والتي ندعوها فتح أمريكا مرة أخرى"، مضيفا أن العملية ستجري "بطريقة آمنة ومنظمة ومسؤولة للغاية".