ترامب يهدّد بتعليق عمل «الكونغرس» لفرض إقرار تثبيت قضاة وتعيينات

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الغاضب من «الكونغرس»، باستخدام صلاحيات دستورية لم يسبق أن تم اللجوء إليها من قبل لفرض إقرار تثبيت قضاة وتعيينات أخرى، من قلب مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس الجمهوري، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، إن «ما يحدث الآن من مغادرة المدينة، مع عقد جلسات إجرائية وهمية، هو تقصير في الواجب حيال الأميركيين الذين لا يمكنهم تحمل ذلك خلال هذه الأزمة».

ودعا ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تعليق كل الجلسات ليتمكن من استخدام مادة في الدستور، ويثبت تعيين مرشحيه في المناصب.

وقال إن «الدستور ينصّ على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف». وأضاف «يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشّحين، وإلا عليه أن يعلّق رسمياً» كل جلساته، بما فيها الجلسات «الإجرائية لكي أتمكّن من القيام» بهذه التعيينات.

وتابع «إذا لم يوافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على هذا التعليق، فسأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه». وأضاف «أفضّل ألا أستخدم هذه الصلاحية». واستبق ترامب منتقديه بالقول «ربّما لم يسبق أن حصل هذا الأمر، لكننا سنفعله».