الصين: ظهور حالات «كورونا» جديدة في العاصمة بكين

المصدر: بكين ■رويترز

سجلت الصين عدداً أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج، لكن عدد حالات العدوى المحلية شهد زيادة، وظهرت حالات محلية جديدة في العاصمة بكين، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبدأ عدد متزايد من الأقاليم الصينية إتاحة اختبارات فيروس كورونا للعامة، لمنع عودة الوباء مع استئناف الأعمال.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، إن عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج تراجع إلى 34 الأربعاء، من 36 قبلها بيوم، في تراجع لليوم الثالث على التوالي، مع تشديد السلطات للفحوص على الحدود، وتقليل عدد الرحلات الجوية، وحظر دخول الأجانب.

لكن عدد حالات العدوى المحلية ارتفع إلى 12 من 10 في اليوم السابق، ثلاث منها في بكين التي لم تكن بها أي حالات منذ 23 مارس. وسجل البر الصيني الرئيس في الإجمال 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو عدد الإصابات نفسه في اليوم السابق، ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي إلى 82341.