الرئيس الإسرائيلي يكلف البرلمان بمهمة تشكيل حكومة

المصدر: القدس - أ.ف.ب

أحال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، مهمة تشكيل حكومة على البرلمان، بعد فشل رئيس مجلس النواب بيني غانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وكان ريفلين قد عهد مهمة تشكيل الحكومة لغانتس بعد انتخابات الثاني من مارس، التي كانت الثالثة خلال أقل من عام، لكن مهلة الأسابيع الأربعة انقضت من دون تقدم يذكر. وتعهد غانتس عقب تكليفه بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة يقودها نتنياهو في البداية.

وكانت المهلة المحددة أساساً لغانتس انقضت منتصف ليل الأحد الإثنين، قبل أن يطلب ومنافسه السابق نتنياهو تمديدها لمدة 48 ساعة. وأعلن زعيم التحالف الوسطي «أزرق أبيض» بيني غانتس، وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك أمس، استمرار المحادثات. وتزامناً مع ذلك، أبلغ ريفلين رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس أن ولايته انتهت.

وقال بيان رئاسي إن ريفلين «أبلغ رئيس الكنيست بيني غانتس تكليفه الكنيست مهمة تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن أياً من غانتس ونتنياهو لا يحظيان حالياً بدعم أغلبية النواب في الكنيست، البالغ عددهم 120 نائباً.

وناشد ريفلين النواب البحث عن حل يجنب إسرائيل «التوجه إلى انتخابات رابعة».