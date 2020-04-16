مصر تُغلق الأماكن العامة أثناء احتفالات «شم النسيم»

المصدر: القاهرة - رويترز

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إنه كلف المحافظين بالغلق الكامل دون تهاون لأي حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ أثناء الاحتفالات بـ«شم النسيم»، وهو عيد الربيع المصري الذي يحل الإثنين المقبل. ودعا مدبولي في بيان إلى إغلاق أي أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة «بأقصى درجات القوة»، بالتعاون مع مديريات الأمن. وقال للمحافظين: «أنتم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، في ما يخص إجراءات مواجهة (كورونا)، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات».