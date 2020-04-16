جنود مجهولون ينذرون حياتهم لإنقاذ أرواح الآخرين من خطر «كورونا»

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن مجلة «تايم» الأميركية

غالباً ما يطلق مصطلح «أبطال الخطوط الأمامية» على الأطباء وهم يرتدون بدلات طبية، وجنود يرتدون الزي العسكري، إلا أن ذلك المصطلح تغير أثناء تفشي فيروس «كورونا» ليضم مجموعة واسعة من الأنشطة الحياتية، وفئات جديدة تعد جزءاً أساسياً من الماكينة التي تعمل، ليظل العالم في حركة دائبة، فهؤلاء يقومون بعملهم على الرغم من المخاطر الكبيرة، وبالتالي فإن هذه المعركة يخوضها إلى حد كبير هؤلاء الجنود المصطفون على الخطوط الأمامية، بدءاً من العاملين الطبيين الذين يخاطرون بحياتهم، إلى أفراد التوصيل، وموظفي الصيدلة، الذين لا يستطيعون البقاء في منازلهم، إلى الأطباء الشرعيين الذين يواجهون أعداد الجثث في زمن الحرب، وسائقي الحافلات، وغيرهم من الجنود المجهولين، وفي ما يلي بعض القصص التي يرويها هؤلاء الأبطال..

طبيب وزوجته الطبيبة يرسلان طفلهما لجديه

أعمل، أنا الدكتور أسلم بارفيز، وزوجتي الدكتورة سونيا راني بارفيز، طبيبين في المناطق الريفية في مدينة باتيالا بالبنجاب في الهند. نحن متزوجان منذ 15 عاماً ولدينا ابن اسمه (أيان - ثماني سنوات). قبل انتشار الوباء كان بإمكاننا الاستمتاع بوقتنا خارج المنزل، في ممارسة التمارين الرياضية أو قضاء بعض الوقت مع طفلنا، أو مساعدته في دروسه، أو الخروج معه في نزهة. لكن الآن يواجه العاملون الصحيون في كل مكان في العالم المشكلة نفسها، ويحتاجون إلى التحفيز طوال الوقت، وأقول لهم: «نحن محاربون وعلينا أن نكسب هذه الحرب سواء بالسلاح أو من دونه».

أتذكر يوم 10 فبراير جيداً، لأنه اليوم الذي بدأنا نشعر فيه بان علينا الاستعداد ذهنياً للأسوأ في ظل فيروس «كورونا». كان ابني يستعد لامتحاناته النهائية، وبعد انتهاء الامتحانات في 18 فبراير، أخذناه لزيارة جديه اللذين يبعد منزلهما نحو 60 ميلاً، ساعة واحدة و30 دقيقة بالسيارة. لم يكن هناك إعلان عن «كورونا» كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت، لكن عندما غادرنا، صدرت تعليمات من قبل حكومة الولاية بأن نكون جاهزين، تطوعت للانضمام لفريق الاستجابة السريعة، وتطوعت سونيا للعمل في جناح العزل الخاص بمرضى «كورونا».

رئيس قسم الأورام بمستشفى غولييلمو دا ساليسيتو في إيطاليا

اسمي دكتور لويجي كافانا (67 سنة)، في أوائل شهر مارس، عندما ضرب الوباء العالم، كان الوضع في إيطاليا صعباً للغاية، كان الناس يتدفقون داخل المستشفى طوال الوقت، كان العشرات منهم في حال خطرة بالفعل، الأسرّة والنقالات تملأ المكان. أقامت إحدى مريضاتي في المستشفى لمدة 10 ساعات، ثم وقّعت على ورقة تفيد بأنها تريد العودة إلى المنزل. قالت إنها تفضل الموت على فراشها، فيما بعد قمت بزيارتها في المنزل وأعطيتها بعض الأدوية، وفي غضون أسابيع قليلة أصبحت أفضل. عندها أدركت أننا لا يجب أن ننتظر وصول مرضى الفيروس إلى المستشفى، نحن بحاجة إلى الذهاب لمنازل جميع السكان، حتى أولئك الذين يعانون أعراضاً خفيفة، لكي نعالج المرض قبل أن يتفاقم. في البداية كنا ندعو إلى زيادة عدد أسرّة المستشفيات، لكن وجّهنا جميع جهودنا نحو معالجة الناس في منازلهم.

أدركنا ان علينا إيقاف عمل الفيروس قبل أن تتضرر رئتا المريض بشكل خطير للغاية، إذا دخل المريض المستشفى وهو في حال خطرة بالفعل فلا يمكنه المغادرة، لذلك بدأنا زيارة سكان المنطقة المحيطة بالمستشفى، في البداية زرنا 15 شخصاً يومياً، ثم أصبحنا أفضل تنظيماً، والآن لدينا ثلاثة فرق.

قصة الطبيب برنس باول في زيمبابوي

المستشفى الذي أعمل فيه مغلق أمام جميع خدمات العيادات الخارجية وغير الطارئة، نحن لسنا مستشفى يتعامل مع فيروس «كورونا»، لذلك تقول الحكومة إننا لسنا بحاجة إلى معدات للحمايةـ لذلك نحصل فقط على قناعين ومئزر ورقي في اليوم لدينا ملابس طبية، لكن علينا أن نعقمها كل يوم بالكحول، يجب أن تكون لدينا معدات كاملة.

لا نستطيع ان نحدد من لديه عدوى بـ«الكورونا» ممن ليست لديه، اختبرت زيمبابوي نحو 200 شخص فقط، ويقولون إن هناك 11 حالة فقط، لكن أعتقد أن الحكومة ليست شفافة، ولم تفعل ما يكفي لاحتواء تفشي المرض، أعتقد أن الأرقام أعلى بكثير.

لا يوجد سوى عدد قليل من أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات العامة، ربما أقل من 20 في جميع أنحاء البلاد. كان لدينا مريض في الـ30 من عمره، وتوفي بسبب عدم وجود جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى، أحضرت عائلته جهازاً لكن لم يكن هناك مقبس كهرباء في غرفته، ولم يتمكنوا من توصيله. هذا يُظهر مدى عدم استعدادنا كبلد، لو كان هناك نظام يعمل لكان على ما يرام، إذا لم نكن مستعدين لهذه الحالة فكيف يمكننا التعامل مع المزيد منها؟

أدرك أطباء في إيطاليا أنه لا يجب انتظار وصول مرضى الفيروس إلى المستشفى، بل هم بحاجة إلى الذهاب لمنازل جميع السكان.