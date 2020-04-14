اعتبرنها "إهانة".. ممرضات بلجيكا ترفضن علاوة كورونا

المصدر: ترجمة: مكي معمري (عن "سات سير سات")

تدرس الحكومة الفيدرالية، في بلجيكا، حاليًا، تخصيص مكافأة للعاملين في المستشفيات تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل قوية، وأدانت جمعية ممرضات العناية المركزة، الفكرة ووصفتها بـ"الإهانة"، لافتة إلى وجود أولويات أخرى.



ومنذ عدة أسابيع، يعمل المهنيون الصحيون بلا كلل للتعامل مع جائحة "كورونا"؛ لذا فإن من الطبيعي أن يستفيد مقدمي الرعاية الصحية، في الخطوط الأمامية، من علاوة تقدر بـ 1450 يورو، في المستقبل القريب. ويمكن تصل أن يصل إجمالي المكافآت إلى 14.5 مليون يورو.

ولم يتم تحديد الآلية، والمهنيين المعنيين، والمبلغ بشكل واضح حتى الآن، ولكن ردود الفعل كانت واضحة للغاية. وقالت جمعية الممرضات: "نحن نعتبر هذه المكافأة إهانة لجميع عمال كوفيد 19؛ وكل العاملين في الظل الذين يحافظون على بلدنا، والذين يوجدون على مسافة قريبة من الخطر. ونعني سائقي الحافلات، والصرافين، وموظفي التوصيل، والشرطة، والمساعدين الطبيين، ورجال الإطفاء، وغيرهم الكثير ... ناهيك عن زملائنا الذين ليسوا معنيين بالتعامل مع مرضى الفيروس".



وأضاف بيان الجمعية: "بصفتنا جمعية تمريض، نريد أن يدرك قادة بلجيكا والمواطنون واقع مهنتنا، في التمريض، ليس بالتصفيق وتقديم مكافأة مرة واحدة".