الإمارات ترحب بتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

المصدر: عواصم - وكالات

رحبت دولة الإمارات بتكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معربة عن أملها أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حالياً، والتي تتطلب توافقاً يعمل بإخلاص، حرصاً على السيادة الوطنية والاستقرار السياسي، والتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت دولة الإمارات عن تمنياتها التوفيق والسداد للكاظمي في مهامه، كما تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها، لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين. إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق، بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي اجتمع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لبحث تطورات تشكيل الحكومة، وجهود مواجهة جائحة كورونا، واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة.

وأعرب رئيس الوزراء المكلف، خلال الاجتماع، عن «ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة، وتطلعه لتعاون الجميع، وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة».

من جهة أخرى، اجتمع الكاظمي مع وفد يمثل ائتلاف الوطنية، الذي يقوده السياسي العراقي إياد علاوي، لبحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة، وأبلغ وفد ائتلاف الوطنية برئاسة النائب كاظم الشمري موقف الائتلاف، بأنه من الضروري أن يتم ترك حرية اختيار أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء المكلف، وطالب الوفد بضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «الإمارات تأمل من جميع القوى السياسية والشعبية أن تتكاتف في جهودها، لضمان مستقبل أفضل للعراق وللعراقيين».