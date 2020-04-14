ترامب يعيد نشر وسم يدعو إلى إقالة فاوتشي

المصدر: واشنطن - ويترز

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر وسم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، يدعو إلى إقالة كبير مستشاري الصحة في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، بعد أن قال أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة إنه كان من الممكن إنقاذ أرواح لو اتخذت البلاد إجراءات الإغلاق مبكراً خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترامب، نشر رسالة من مرشح سابق للكونغرس استشهد بتصريحات أدلى بها فاوتشي في لقاء تلفزيوني وقال فيها: «حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي».

وسبق أن أعاد ترامب نشر تغريدات تنتقد مسؤولين أو خصوماً له بدلاً من أن ينتقدهم بشكل مباشر، وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه فاوتشي قد بدأ ينفذ.

وبرز دور فاوتشي على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء، وناقضت تصريحاته رؤية ترامب، وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية بما شمل مدى فاعلية «هيدروكسي كلوروكين».

وفي سياق متصل، قال ترامب، على «تويتر»، إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي هو قراره وليس قرار حكام الولايات، لافتاً إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع المحافظين وسيتخذ القرار قريباً.