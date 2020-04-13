الصين تنفي وجود تمييز ضد "الأشقاء الأفارقة" بسبب "كورونا"

المصدر: بكين - رويترز

نفت الصين اليوم الاثنين مزاعم وجهها دبلوماسيون أفارقة وأمريكيون مفادها أن أجانب مظهرهم أفريقي في مدينة قوانغتشو يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا المستجد وحجر صحي وسوء معاملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحافية يومية "ليس لدينا تمييز في الصين ضد الأشقاء الأفارقة"، متهما الولايات المتحدة بمحاولة استغلال المسألة للوقيعة بين بكين ودول أفريقية.

كان مجموعة من السفراء الأفارقة في بكين قد كتبوا مذكرة لعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي للفت الانتباه إلى تمييز يتعرض له أفارقة في قوانغتشو، عاصمة إقليم قوانغدونغ في جنوب الصين، وبعدها أصدرت القنصلية الأمريكية في المدينة تحذيرا للرعايا الأميركيين.

ونصح التحذير الأميركيين، المنحدرين من أصل أفريقي، بالابتعاد عن منطقة قوانغتشو الحضرية، مشيرا إلى أن سلطات المدينة طلبت من الحانات والمطاعم رفض خدمة الأشخاص الذين "يبدو أنهم من أصل أفريقي" وفرضت فحوصا إلزامية وحجرا صحيا على أي شخص "خالط أفارقة".

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية حدوث مثل هذا التمييز، مشدداً على أن الصين تعامل جميع الأجانب على قدم المساواة.

وقال تشاو "إنه من غير المسؤول وغير الأخلاقي أن تغرس الولايات المتحدة بذور الشقاق. محاولتها دق إسفين بين الصين وأفريقيا لن تنجح أبداً".

وتطرقت مذكرة السفراء إلى عدد من الحوادث المبلغ عنها بينها طرد أفارقة من فنادق في منتصف الليل والاستيلاء على جوازات سفرهم وتهديدهم بإلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم أو اعتقالهم.

كما اجتمع وزير خارجية غانا ورئيس مجلس النواب في نيجيريا بشكل منفصل مع سفير الصين في بلديهما الأسبوع الماضي بخصوص التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة الأفارقة في قوانغتشو.

ولم يعلق تشاو بشكل مباشر على مذكرة السفراء لكنه قال إن قوانغدونغ بدأت تطبيق "إجراءات جديدة" وإن بكين تعمل مع الدول الأفريقية ذات الصلة لحل القضية.

ولم يذكر تفاصيل عن الإجراءات الجديدة.

يشار إلى أن الصين سجلت أمس الأحد 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد تسجله خلال نحو ستة أسابيع. وأكثر من 90 في المئة من هذه الحالات خاصة بأناس قادمين من الخارج. ومثّل صينيون عائدون من روسيا نحو نصفهم.