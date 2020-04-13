أستراليا تطالب العمال الأجانب «العاطلين» بالعودة إلى بلادهم

المصدر: سيدني - د.ب.أ

طالب وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، العمال الأجانب في بلاده الذين فقدوا وظائفهم بسبب أزمة فيروس كورونا بالعودة إلى بلدانهم، وقال فريدنبرج في البرنامج الصباحي «إنديسايدرز» الذي تبثه هيئة الإذاعة الأسترالية: «إذا لم يكن هناك عمل لهم، فيمكنهم العودة إلى أوطانهم، هذا خيار بالنسبة لهم».

ولم يقدّم فريدنبرج أي نصيحة حول كيفية عودة العمال الأجانب إلى أوطانهم في ظل ظروف الطيران الصعبة، وقال إنه ستكون هناك زيادة كبيرة في البطالة وانخفاض في معدل النمو الاقتصادي نتيجة لأزمة «كورونا»، وتابع: «ستكون هناك فجوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ليس هناك شك في ذلك».