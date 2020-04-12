برئاسة كيم.. الحزب الحاكم بكوريا يتبنى قرارا بشأن «كورونا»

المصدر: بيونغ يانغ - د. ب.أ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية لشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون ترأس اجتماع المكتب السياسي للحزب المركزي الكوري الشمالي مطلع الأسبوع الجاري.

وتبنى الحزب خلال الاجتماع قراراً حول كيفية مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا وتعديل الأهداف الاقتصادية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن القرار دعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة وشمولا لضمان سلامة المواطنين من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة إن القرار تضمن أيضا «مواصلة تكثيف الخدمات الطارئة لمكافحة الوباء في جميع أنحاء البلد والمضي قدما في البناء الاقتصادي، وزيادة قدرات الدفاع الوطني، وتحقيق الاستقرار في سبل عيش الناس هذا العام».

وقالت الوكالة إن الفيروس الواسع الانتشار تسبب في عقبات أمام جهود البلاد في بنائها الاقتصادي على الرغم من قولها إن البلاد «تحتفظ بوضع مستقر جدا في مواجهة الوباء» بفضل «الإجراءات الطارئة المضادة للوباء على أعلى مستوى».

ووافق الحزب خلال الإجتماع على مشروع الميزانية الوطنية لعرضه على مجلس الشعب الأعلى، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

وخلال الاجتماع تم انتخاب أخت كيم الصغرى كيم يو يونغ كعضو مناوب في المكتب السياسي للحزب.