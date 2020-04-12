وفيات السعودية ترتفع إلى 52.. وإصابات الكويت تبلغ 1154

المصدر: الرياض، الكويت - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل خمس وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 52 حالة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، إلى تسجيل 382 إصابة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 4033 حالة.

وقال المتحدث إن من بين هذه الحالات هناك 3261 «إصابة نشطة»، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ولفت إلى شفاء 35 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 720 حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 161 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1154 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، إن 27 حالة دخلت العناية المركزة منها 10 حالات حرجة.

وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أعلن صباح أمس شفاء 10 حالات كانت مصابة بكورونا، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 133 حالة.