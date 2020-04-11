كان يعاني من أمراض أخرى.. فرنسا تعلن أول وفاة لطفل بـ "كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون، اليوم، عن وفاة طفل، عمره أقل من 10 سنوات، في فرنسا، وهي حالة الوفاة الأولى التي تسجلها المنطقة لطفل . وذلك بحسب موقع "لو باريسيان" الفرنسي.

وأوضح سالومون، في التحديث اليومي للمديرية العامة للصحة، عن وفاة الطفل في "إيل دو فرانس"، والذي تأكدت إصابته، سابقا، بفيروس كورونا المستجد.

وأشار سالمون إلى أن سبب الوفاة لم يكن فقط الإصابة بفيروس كورونا، بل إن الطفل كان يعاني من أمراض أخرى، أدت مجتمعة مع الفيروس إلى وفاة الطفل.

وفي فرنسا، توفيت الفتاة جولي، البالفة من العمر 16 عاما، في نهاية الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا، وكانت أول وفاة تسجل لمريضة بهذا العمر، ومنذ ذلك الحين سجلت أوروبا ودول عدة حول العالم وفاة أطفال ومراهقين آخرين بهذا الفيروس.