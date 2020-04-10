«إيبولا» يباغت الكونغو.. ويحبط آمال منظمة الصحة العالمية

المصدر: كينشاسا -أ ف ب

سجلت إصابة جديدة بالحمى النزفية إيبولا في بيني شرق الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت كينشاسا ومنظمة الصحة العالمية، ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام من إعلان اجتثاث الوباء رسميا.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس على «تويتر» «عقب 52 يوما دون تسجيل إصابات، أكدت فرق الرصد والاستجابة الميدانية تسجيل حالة جديدة».

وأضاف «للأسف، يعني هذا أن حكومة الكونغو الديموقراطية لا يمكنها إعلان نهاية وباء إيبولا يوم الاثنين كما كنا نأمل».

من جهتها، قالت اللجنة متعددة القطاعات للتصدي للوباء في بيان «تظهر المعلومات الأولية أن الحالة تخص رجلا يبلغ 26 عاما في منطقة بيني».

وتابعت «توجد فرقنا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على الميدان لتعميق الأبحاث وتطبيق الإجراءات الصحية العامة».

وتوفي المريض صباح الخميس في نزل عقب ظهور الأعراض عليه قبل أيام عدة، وفق ما أفاد مصدر صحي.

ومثلت منطقة بيني، الواقعة في محافظة كيفو الشمالية، بؤرة لوباء إيبولا الذي أدى إلى وفاة 2273 شخصا منذ ظهوره مطلع أغسطس 2018.

وبدأت الكونغو الديموقراطية ومنظمة الصحة العالمية العد التنازلي لإعلان نهاية وباء إيبولا منذ مغادرة آخر مريض للمستشفي بداية مارس.