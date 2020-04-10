إسبانيا تحذّر: الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التفكك بسبب «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطورة التفكك في ظل أزمة فيروس كورونا، وفيما أحصت بلاده 683 وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في تراجع لعدد الوفيات وفق السلطات الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات في العالم جراء وباء «كوفيد-19» نحو88981 شخصاً على الأقل منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء الإسباني سانشيز في البرلمان أمس «الاتحاد الأوروبي في خطر إذا لم يكن هناك تضامن».

وشدّد سانشيز أمام النواب على أن «أولويتنا حالياً هي عدم العودة أدراجنا، خصوصاً عدم العودة إلى نقطة الانطلاق، وعدم تخفيف اليقظة».

وقال أمام البرلمان شبه الخالي، حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام: «بدأت مرحلة السيطرة على الحريق.. سنحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس».

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي «كوفيد-19»، وهي من أشد الاجراءات في أوروبا، ساعدت على إنقاذ كثير من الأرواح وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة.

يشار إلى أن إسبانيا من ضمن الدول التي تطالب بإصدار سندات مشتركة يطلق عليها «سندات كورونا»، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ورفضت ألمانيا ودول أخرى هذا المقترح. وأحصت إسبانيا 683 وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في تراجع لعدد الوفيات بعدما كان العدد عاود ارتفاعه في اليومين الأخيرين، وفق ما أعلنت السلطات أمس.

في المجمل، توفي 15238 شخصاً جراء الفيروس في إسبانيا، وهي من بين الدول التي تسجل أكبر عدد وفيات في العالم جراء الوباء.

وباتت هذه الحصيلة مثيرة للجدل أكثر فأكثر في حين قد تكون أقلّ بكثير من الواقع.

والأربعاء أقرت سلطات منطقة مدريد الأكثر تأثراً في البلاد، أن عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في دور الرعاية بالمسنين في المنطقة قد يكون أكبر بخمس مرات من العدد الرسمي، الذي لا يحتسب قرابة 3500 ضحية لم يخضعوا للفحص.

وفي سائر مناطق البلاد، سجل أيضاً عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة (أكثر من 5700) تراجعاً طفيفاً، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 152446.

وتقول السلطات الإسبانية منذ بضعة أيام إن الوباء بلغ ذروته في البلاد، لكنها تطلب من السكان مواصلة احترام العزل العام في البلاد، منعاً لظهور موجة جديدة من الإصابات.

وتخضع إسبانيا منذ 14 مارس لتدابير عزل هي من بين الأشد في العالم، وتم تعزيزها في الأسبوعين الأخيرين إثر وقف كل الأنشطة غير الضرورية حتى عيد الفصح.

عالمياً أودى وباء «كوفيد-19» بحياة 88981 شخصاً على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» أمس.

وتم تشخيص أكثر من 1519260 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي الوباء، غير أن هذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا تجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات شفي 312100 شخص على الأقل حتى أمس.

وإيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، أحصت 17669 وفاة من أصل 139422 إصابة، وشفي 26491 شخصاً وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا وإسبانيا هي الولايات المتحدة مع 14817 وفاة من أصل 432132 إصابة، وفرنسا مع 10869 وفاة من أصل 112950 إصابة، والمملكة المتحدة مع 7097 وفاة من أصل 60733 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، 81865 إصابة (63 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) من بينها 3335 وفاة، فيما شفي 77279 شخصاً.

وباتت الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسمية، (432132)، وقد شفي فيها 23906 أشخاص، وتوفي 14817 شخصاً.

وأعلنت الصومال أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت حصيلة الوفيات في أوروبا أمس 62402 وفاة من أصل 787744، و15273 وفاة من أصل 451315 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4504 وفيات من أصل 127727 إصابة في آسيا، و4354 وفاة من أصل 88295 إصابة في الشرق الأوسط، و1814 وفاة من أصل 45523 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و577 وفاة من أصل 11519 إصابة في إفريقيا، و57 وفاة من أصل 7146 إصابة في أوقيانيا.

وفي طهران أعلنت السلطات الإيرانية أمس عن 117 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع إلى 4110 وفيات الحصيلة الرسمية في هذا البلد الذي يعد من الأكثر تأثراً بوباء «كوفيد-19».

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي إحصاء 1634 إصابة جديدة، لترتفع معها الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 66220 إصابة.

- تراجع عدد الوفيات اليومي بـ«كورونا» في إسبانيا، والحصيلة الإجمالية تتخطى 15 ألفاً.