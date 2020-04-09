اليابان تهدي 20 دولة حول العالم عقاراً واعداً لمواجهة "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن اليابان ستوفر عقار "أفيغان" المضاد للأنفلونزا، وهو دواء واعد للاستخدام ضد فيروس كورونا الجديد، مجانا إلى 20 دولة حول العالم.

وقال موقع "اليابان بالعربي" إن الدول العشرين، التي ستعطيها اليابان عقار أفيغان، الخاضع حالياً للتجارب السريرية كعلاج واعد لفيروس كورونا الجديد، ستشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، إيران، تركيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، وميانمار، بالإضافة إلى 30 دولة أخرى أبدت اهتماما بالحصول على العقار.

وتم تطوير "أفيغان" من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة "فوجي فيلم" اليابانية.