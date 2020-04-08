رئيس إفريقي يعاقب وزيرة بسبب "وجبة غذاء"

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

منح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إحدى وزيرات بلاده عطلة إجبارية لمدة شهرين أحدهما بدون راتب، عقب ذهابها لمنزل أحد الأصدقاء وتناول وجبة الغذاء، وذلك على الرغم من إجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



وقال رامافوسا في بيان اليوم الأربعاء: "أعضاء الهيئة التنفيذية يتحملون مسؤولية خاصة ليكونوا مثالا للمواطنين، الذين يضطرون للقيام بتضحيات كبيرة".

وأضاف: "لا يجب أن يقوض أي أحد منا، ولا سيما أي عضو من الهيئة التنفيذية، جهودنا الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع الخطير للغاية، ولا يوجد شخص فوق القانون".



وكان قد تم تداول صورة لوزيرة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية ستيلا ندابيني إبراهامز أثناء تناول الطعام مع أحد الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت وسائل إعلام جنوب أفريقية أنه تم التقاط الصورة في منزل نائب وزير التعليم السابق مدودوزي مانانا.



وأفاد بيان الرئيس أن ندابيني تقدمت بالاعتذار للرئيس، ولكنه لم يقتنع" بالأسباب التي قدمتها" ومنحها عطلة خاصة لمدة شهرين، أحدهما بدون مرتب. كما أخبرها رامافوسا أنه يتعين عليها " تقديم اعتذار للأمة".



كانت جنوب أفريقيا قد فرضت إغلاقا لمدة ثلاثة أسابيع منذ مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا.



وكانت جنوب أفريقيا قد سجلت 1686 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 12 حالة وفاة.